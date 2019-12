Tiziano Ferro, lacrime a Domenica In, racconta la sua relazione: "Anche mia madre è innamorata di lui"

Tiziano Ferro grande protagonista come ospite a Domenica In. Lacrime quando il cantante ha raccontato a Mara Venier che lo ha intervistato, la sua relazione con Victor, l'americano col quale si è sposato. E le sue lacrime sono anche quelle Mara Venier: "Mi fai commuovere anche a me. Anche io ho ricevuto la proposta di matrimonio in ginocchio".

Perché Tiziano Ferro racconta (nell'intervista con grande ironia), con le lacrime agli occhi, la proposta di matrimonio in ginocchio del compagno con l'anello. Il cantante racconta della cena a casa sua, a Latina, con sua madre, dei supplì. "Anche mia madre è innamorata di lui", afferma.