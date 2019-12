Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per i primi quattro segni dello zodiaco.



Ariete

E' decisamente un ottimo cielo quello che accompagna questo lunedì. Da questa settimana recupererai energia e voglia di fare, due cose che a novembre sono mancate. Entro fine anno possono arrivare grandi notizie, grandi progetti favoriti. In amore, questa sera la Luna ti aiuta ad essere più passionale, soprattutto con Leone e Sagittario.



Toro

Questa settimana inizia in maniera un po' faticosa ma le stelle del 2020 saranno dalla tua parte. Da qualche tempo sei a caccia di una nuova dimensione anche dal punto di vista professionale. Qualcosa è cambiato ma bisogna cercare di adattarsi alle nuove esigenze anche in vista del prossimo anno che, ribadisco, sarà decisamente più interessante per il tuo segno. Periodo un po' polemico in amore: se hai una coppia stabile nessun problema, altrimenti attento a quello che dici.



Gemelli

Questa nuova settimana parte bene! Nel lavoro, le questioni commerciali, un eventuale recupero di soldi, abbiamo una fine d'anno e un 2020 molto interessante. Non è escluso che qualcuno parli con te per nuovi affari: stringi i tempi perchè lunedì e martedì saranno giornate particolarmente influenti. C'è una buona occasione in vista per l'amore, specie per il prossimo fine settimana, ne riparleremo.



Cancro

Sarai d'accordo con me se dico che novembre non ti ha regalato nulla, più che altro è stato un mese di recupero; nulla è accaduto, situazione di stallo, ma le cose cambieranno da qui a pochi giorni. E' chiaro che devi rivedere alcune situazioni che riguardano la tua vita. Intanto questo lunedì permette dei piccoli passi avanti, anche se ancora non ci sono prospettive così ampie. Per l'amore non c'è una grande disponibilità: le coppie che hanno affrontato un cambiamento, un trasferimento, sono ancora sotto pressione.





