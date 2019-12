Google, arriva l'assistente vocale interprete: traduce 44 lingue sul telefonino

La novità di Google è in arrivo. Ed è piuttosto grossa. Google lancia infatti l’assistente vocale interprete. E' stata così annunciata la disponibilità sui telefoni della “modalità interprete”.

Una modalità che a quanto si apprende, consente di chiedere all’assistente vocale di tradurre frasi in altre lingue in modo rapido.

Questa modalità traduttore è stata lanciata nel febbraio scorso, ma soltanto su altoparlanti e schermi smart di Google e adesso è in fase di distribuzione a livello mondiale sugli smartphone Android e sugli iPhone. E' stata pensata per aiutare chi si trova in viaggio in Paesi stranieri e l'obiettivo è ambizioso: permette all’assistente vocale di Google di tradurre e parlare in 44 lingue, tra cui l’Italiano.