A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, lunedì 16 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 17, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti località del Comune di Castiglione del Lago, località Vaiano Villastrada: Provinciale 301 di Pozzuolo dal numero 37 al 54, via Bassa e limitrofe, via Partigiani e limitrofe, località Cimbana, via Nuova, località Poggi, località Cantagallina e zone limitrofe. Castiglione del Lago in questo periodo è alla ribalta della cronaca per l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo, di cui di recente sono stati modificati gli orari di accesso.