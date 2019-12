Una serata con grande trambusto. C'erano il parroco, i fedeli, la banda cittadina e persino il sindaco. Era anche freddo in riva all'Adriatico: tre gradi e vento gelido la sera di venerdì 13 dicembre. A Sirolo, nelle Marche, una ragazza di 30 anni, si è presentata in chiesa completamente nuda: è salita sull’altare e ha cominciato a pregare davanti ai fedeli increduli che prendevano posto per la messa solenne delle ore 18.

La notizia è riportata dal Corriere Adriatico che riferisce di quanto accaduto alle 18 nella parrocchia di San Nicolò.

Il prete ha chiesto alla donna di rivestirsi e si avesse bisogno di aiuto, è stato chiamato il 118, la ragazza ha detto ai soccorritori: "Se mi toccate vi denuncio". Sono anche intervenuti i carabinieri di Sirolo che dopo aver fatto uscire i fedeli. La donna è stata sedata e portata da una ambulanza all'ospedale di Torrette. La funzione religiosa è stata annullata.