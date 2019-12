Meglio di un antifurto. Un ladro che era entrato in una villa, a Fermo, in zona Crocifisso, è stato messo in fuga dai gatti. Sei gattoni hanno aggredito il malvivente che si era introdotto nell'abitazione dalla finestra, richiamando così i padroni di casa che erano in un'altra stanza. Il ladro, pieno di graffi, è scappato. La storia è stata riportata da Il Resto del Carlino.

Donatella Properzi, la padrona di casa, ha raccontato che credeva "fosse una lite tra i gatti che erano nella stanza accanto, così ho aperto la porta del corridoio". E' a quel punto che si è trovata di fronte a un uomo col passamontagna, vestito di nero. La donna ha urlato per allertare il marito. Ladro in fuga e chiamata ai carabinieri.