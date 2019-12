Letizia di Spagna ammirata al summit sul clima, la regina incanta con l'abito con lo spacco

La regina Letizia Ortiz ammirata con un look incantevole al quale si è presentata al summit per il clima.

Per approfondire leggi anche: Vaticano, il Papa riceve il re Felipe IV e la regina Letizia di Spagna: lei in bianco

Al First Global Forum on the Socioeconomic Impact of Traffic Accidents with Child Victims, Letizia di Spagna, nel vestirsi, non ha voluto rinunciare a un tocco di femminilità. Chic l'abito, la mantella ha delle profonde apertura sulle braccia, il tubino lascia nude le gambe e poi il piccolo spacco sul davanti. Un modo di vestirsi che ha colpito insieme al portamento, sempre disinvolto.