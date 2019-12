Wanda Nara, scatto appassionato con Icardi su Instagram. Anno super sul web con un video sensuale

Wanda Nara continua a regale foto e video ai suoi fan. Lo fa quasi giornalmente. Le piace giocare sui social, in particolare su Instagram, dove posta immagini, spesso in abiti molto corti. L'ultimo scatto di Wanda è con Mauro Icardi, una foto sobria e carica di passione. Wanda si avvicina a chiudere un anno da grande protagonista. Il programma calcistico Tiki Taka ha lanciato Wanda Nara come presentatrice e ha trovato nuovi ammiratori. Spesso spiazzati dai suoi abiti. Chi la segue nel mondo del web conosce bene le uscite di Wanda, come il video dove appare completamente nuda, sdraiata su di un letto, in movenze che hanno mandato in delirio il web per la sensualità delle immagini.

Visualizza questo post su Instagram angel face devil thoughts my New ... #campaign #adv #advertising Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 24 Set 2019 alle ore 11:22 PDT