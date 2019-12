"Quanto è carina da 1 a 10?". Lo chiede su Tik Tok l'utente Devin Physique che posta sul social più amato dai giovanissimi, uno dei suoi cuccioli che fa il bagnetto. Il cane, evidentemente appena nato, è sorretto sotto la cannella dell'acqua e a giudicare dall'atteggiamento sembra gradire la doccia in modo particolare. Il video piace agli iscritti di Tik Tok. All'invito di Devin, passate oltre se lei non è carina, molti ovviamente rispondono al contrario. Non solo non passano oltre, ma si fermano e lasciano il loro like. Oltre due milioni quelli raccolti dal cucciolo, diventato tra i protagonisti a quattro zampe del social.

