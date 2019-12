L'oroscopo di Paolo Fox di domenica 15 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per gli ultimi quattro segni dello zodiaco.

Sagittario

Come già ho accennato ieri, questo mese porta più fortuna in amore, negli incontri, nelle amicizie. Se devi fare breccia nel cuore di qualcuno, ora puoi! C'è qualche contrasto in più per i giovani; alcuni vogliono cambiare città, altri attività. Ma ci sono periodi in cui tutto si può fare agevolmente e altri no e tu sai benissimo che questo periodo porta responsabilità pesanti. Tornando indietro nel tempo, un particolare impegno in vista del prossimo anno non l'avresti preso!.

Capricorno

Sei una persona molto razionale, sei un programmato, ma per quanto riguarda le questioni di carattere amoroso bisogna lasciarsi andare all'istinto. Ci sono stati mesi difficili, ma spero che qualcuno possa trovare una vi d'uscita in tutte quelle relazioni troppo complesse. Certo che con queste stelle è difficile tenersi lontano dall'amore: persino se c'è stata una separazione, con un po' di buona volontà si può andare lontano!

Acquario

E' un mese particolare: per quelli che vogliono viaggiare o programmare un viaggio si apre un periodo veramente eccitante! Le storie d'amore che nascono adesso portano però anche qualche dubbio; le coppie formate da tempo, invece, in questi giorni sono un po' lontane per motivi di lavoro o altro. In realtà spesso liberalizzi un po' troppo i sentimenti e l'amore, con il rischio di non trovare nella realtà una concreta corrispondenza!

Pesci

Questa domenica nasce con una buona volontà che puoi tranquillamente trasferire in amore e nei rapporti di amicizia. Rispetto a giornate pesanti come quelle di inizio mese, in questa domenica la forza non manca. Si sente che stai meglio anche fisicamente, se questa tua bellezza interiore traspare e se il tuo cuore è solo, sarà più facile fare incontri! Entro fine anno devi fare qualcosa di bello. Anticipo che il 31 dicembre la Luna sarà nel tuo segno, perchè non pensi ad un capodanno d'amore o comunque da vivere accanto alla persona che ami?



