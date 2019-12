L'oroscopo di Paolo Fox di domenica 15 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per i secondi quattro segni dello zodiaco.



Leone

Questo mese porta più forza in amore, mentre per il lavoro e le questioni economiche lo sai che è un periodo al rallentatore. Forse stai aspettando che cambi qualcosa. Molti riceveranno soddisfazione per il proprio lavoro e anche un nuovo incarico entro poche settimane; chi ha iniziato un nuovo lavoro ha registrato più fatica e meno soldi. Ma in questa domenica c'è qualcosa di buono, specie per i sentimenti.



Vergine

Grandi progetti per il 2020: entro poco ci saranno novità, si può dire che questo desiderio di cambiare, di vivere nuove emozioni è sempre più forte. Qualcuno in autunno ha vissuto una crisi ma ora sta meglio, altri cambiano ruolo o assumeranno nuove responsabilità in famiglia. Inoltre potresti notare che certe situazioni che nascono all'improvviso, allo stesso modo finiscono. Qualcuno ti promette una cosa e poi non la mantiene. Momento un po' particolare, stancante.



Bilancia

Anche questa giornata va vissuta in sordina, nel senso che non è il caso di parlare troppo. Nei giorni scorsi qualcosa è saltato, ma spero non i nervi! La forma fisica sarà recuperata già dalla prossima settimana; ogni appuntamento, ogni incontro va valutato bene. E' un periodo buono ma pare che già da venerdì sera tu sia un po' in calo.



Scorpione

Alcuni pensano che l'amore vero sia quello che fa soffrire e forse per questo motivo inconsciamente si uniscono a persone non completamente disponibili. E questo è un periodo di grandi amori. Quelli che mettono razionalità nella loro vita per gestire le vicende d'amore ora sono più tranquilli, quelli che hanno scelto un amore difficile sono sempre appassionati ma in contrasto con loro stessi. E' comunque un periodo di passioni forti.





