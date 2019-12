L'oroscopo di Paolo Fox di domenica 15 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per i primi quattro segni dello zodiaco.



Ariete

Questo fine settimana è un po' in calo dal punto di vista emotivo. Però guardando le stelle delle prossime settimane ho già spiegato che il tuo è un cielo di recupero. Non tenere conto di qualche piccola tensione e ricorda invece che entro giugno 2020 sarà possibile ricevere una conferma. Per chi è in attesa di una notizia, per chi vuole comunque portare avanti un amore nuovo, il mese di dicembre regalerà comunque belle sorprese!



Toro

E' una domenica che porta un aiuto diretto. Questo mese alla fine risulterà più soddisfacente del precedente. Se devi portare avanti questioni di lavoro o di amore ti consiglio di essere prudente. Qualcuno probabilmente non ha guadagnato quanto avrebbe voluto oppure ultimamente ci sono stati dei trasferimenti, o ancora spese per i figli. Insomma è un periodo in cui bisogna stare attenti alle uscite.



Gemelli

Molto presto ci sarà una resa dei conti, soprattutto in quelle situazioni non più facili da gestire. Le giornate in arrivo sono comunque interessanti anche per i sentimenti e dal 20, con Venere favorevole, lo saranno ancor di più. Quelli che devono fare una richiesta, portare avanti un progetto d'amore, recuperare una storia, sono favoriti dalle stelle. Giornate più interessanti per chi vuole superare un esame. Molto presto potrai tagliare un traguardo ma molto dipende anche dalla tua forza ed energia.



Cancro

La situazione sembra un po' conflittuale già da inizio mese. Vivi la situazione familiare in maniera intensa e tendi a riprodurre rapporti familiari anche nell'ambito del lavoro coi tuoi colleghi. Negli ultimi due anni qualcuno ha chiuso riferimenti importanti, qualcun altro ha vissuto alcune situazioni non proprio facili da gestire. Ma adesso è possibile ricucire lo strappo.





