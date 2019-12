Regina Elisabetta: richiamati a corte Harry e Meghan dopo la fuga negli Usa

Da giorni non si avevano più tracce del principe Harry e di Meghan Markle. Erano partiti nel mese scorso per gli Usa, destinazione Los Angeles, insieme al piccolo Archie.

Poi niente più, se non la certezza della rottura della tradizione in famiglia reale che ha creato non pochi malumori: a Natale niente presenza a corte insieme alla Regina Elisabetta. Il piano di Harry e Meghan era infatti quello di passare il Natale negli Stati Uniti insieme a Doria Ragland,madre di Meghan, ma è successo qualcosa. I Duchi di Sussex sarebbero stati costretti ad anticipare il rientro a Londra, dove li attende - secondo le indiscrezioni che trapelano - un faccia a faccia con il principe Carlo. Nelle prossime ore, i tabloid britannici, ne sapranno di più.