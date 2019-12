Francesca Schiavone, video con rivelazione dell'ex tennista: "Ho avuto un tumore e l'ho sconfitto"

La rivelazione choc è arrivata via social. Un video nel quale Francesca Schiavone annuncia di avere vinto la sua battaglia contro un tumore. A rivelarlo è la stessa tennista, che prima d’ora non aveva mai parlato in pubblico della malattia. La Leonessa, 39 anni, ha postato un video sulla sua pagina Instagram e Twitter: "Vi racconto cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la lotta più dura, in assoluto, che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia", dice la campionessa del Roland Garros 2010.

"Quando me l’hanno detto, qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità, e anche oggi vivo di felicità. La posso tagliare con il coltello. Sono già pronta - spiega la tennista milanese - ad affrontare i nuovi progetti che avevo ma che non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi". Nel post, Schiavone aggiunge: "Ho fatto la chemioterapia, combattuto la battaglia e ora sto respirando ancora. Ho vinto questa lotta. E ora sono tornata in azione".

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX