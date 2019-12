L'oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per i primi quattro segni dello zodiaco.



Sagittario

Questo fine settimana inaugura un periodo molto importante: chi aveva detto no all'amore o chi nei primi mesi dell'anno aveva chiuso una storia, ora potrà riappacificarsi o trovare un'altra persona. Che tu sia scontento del lavoro, che tu voglia cambiare aria è un dato di fatto ed è da molto tempo che stai pensando a cosa fare per cambiare.



Capricorno

Queste giornate potrebbero essere un po' pesanti a livello psicofisico, ma nulla di grave perchè tanti progetto saranno favoriti. Però se in queste 48 ore arriva una telefonata strana, se un impegno salta, se torna una polemica che sembrava finita, non ti meravigliare! In amore ci sono stati mesi molto duri ma qualcuno sta cercando di recuperare.



Acquario

Sul piano dei sentimenti molti stanno rimettendo in gioco tutto e non sempre in maniera agevole. Segno evidente che in certi rapporti la stanchezza si fa notare. Non vuol dire chiusura, non vuol dire fine, però c'è una revisione oppure uno stato di attesa. Per molti è semplicemente un periodo di progetti che al momento non si possono realizzare. Fai attenzione ai soldi e anche nei rapporti di lavoro. Ora bisogna essere più accorti!



Pesci

Spero proprio che in questo fine settimana tu riesca a vivere qualche bella emozione. Abbiamo un grande cielo per le passioni ritrovate: anche chi è in coppia da anni si sente più disponibile a fare l'amore. Chi vuole abbracciare e dare spazio ai sentimenti avrà belle sorprese. Le coppie più progettuali faranno buoni progetti, stessa cosa per quanto riguarda lavoro e studio. E' un periodo di preparazione per un 2020 importantissimo!





