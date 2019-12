Incidente per l’ex Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta. Ha postato una foto nella quale mostra delle cicatrici sul viso, uno scatto sul suo profilo Instagram.

L'incidente è incidente avvenuto il 19 di novembre scorso nel centro della città di Chivasso. La donna aveva riportato ferite, traumi e setto nasale leso che ha necessitato di un immediato intervento chirurgico. Tempestivi i soccorsi: la Masciotta è rimasta una notte in ospedale per tutti gli accertamenti per poi uscire il mattino seguente. Poi la decisione di apparire con la fotografia sui social per mostrare i segni di quello che è successo, una brutta avventura. Nei giorni seguenti è stata ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatria all’ospedale di Chivasso per l’intervento chirurgico al naso.

Visualizza questo post su Instagram ...e niente non sapevo dove mettere la bottiglia! Un post condiviso da ECM (@edelfa_chiara_masc) in data: 11 Dic 2019 alle ore 12:37 PST