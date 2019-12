Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per i secondi quattro segni dello zodiaco.



Leone

In generale bisogna dire che puoi vincere una sfida e soprattutto iniziare a valorizzare al meglio il tuo lavoro. Non escludo che questo fine settimana rappresenti un elemento di forza per le coppie molto in crisi che vogliono recuperare. La realtà è che c'è un po' di stanchezza maturata nel corso degli ultimi tre mesi. Saturno e Giove sono in aspetto neutrale: alla fine, magari, anche per il "rotto della cuffia", si ottiene ciò che si desidera!



Vergine

Se hai un grande progetto da mettere in cantiere entro la primavera non esitare, perchè questo è un cielo che può dare tantissimo. In questo fine settimana c'è recupero. Cerca di recuperare anche l'amore; con Venere favorevole a volte crei ansie per nulla, ma io vorrei che ti concedessi il lusso di stare bene. Ora è sempre più possibile!



Bilancia

E' una giornata in cui consiglio di osservare e di non agire. Qualcuno si allontana, un appuntamento salta, il programma della giornata cambia. Alcune persone che ascolti non sono del tutto piacevoli oppure potresti rimettere in discussione una scelta. C'è un lieve calo fisico e un po' di nervosismo accumulato, che sarebbe bene scaricare. Altrimenti si risente anche di piccoli malesseri localizzati allo stomaco e alla testa.



Scorpione

Per quelli che hanno seminato bene, questo fine settimana potrebbe essere foriero di novità. In queste 48 ore puoi fare incontri piacevoli: quelli che non si chiudono in casa confermano un amore, altri possono ritrovare il "bandolo della matassa". Gli ultimi mesi sono stati pesanti per l'economia e il lavoro ma ora pare che si trovino risposte e nuove occasioni. Tutto è da favorire. Entro pochi mesi avrai la possibilità di scoprire il vero amore.





