Neve sul Monte Amiata. I prezzi per sciare, le tariffe degli skipass, gli sconti e le date

Nevica sull'Amiata, in provincia di Siena, come annuncia anche il sito ufficiale del comprensorio. Anche quest’anno le società degli impianti di risalita (Amiata Impianti senese e Impianti sportivi appenninici srl) si sono accordate per uno skipass unico. E quanto costa andare a sciare sul comprensorio amiatino, dove si sviluppano circa dieci chilometri di piste di sci alpino? Lo skipass giornaliero feriale costa 20 euro, mentre quello festivo 25. E dal 7 gennaio 2020, la super-promozione, valida tutti i martedì e giovedì dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dello skipass giornaliero a 15 euro per la libera circolazione su tutti gli impianti di risalita. Skipass Amiata offre inoltre un ampio ventaglio di possibilità, perché si possono scegliere anche le corse singole (una precisa sciovia o seggiovia) o a ore (un’ora feriale 8 euro; un’ora festiva o nelle vacanze natalizie 10 euro), iniziative pensate per le poche discese del principiante o per le lezioni di sci. Lo skipass, inoltre, oltre che festivo o feriale, può essere mattiniero, pomeridiano o ridotto. La riduzione si applica a diverse categorie, come gli ultrasessantenni, i ragazzi da 12 a 17 anni, i soci Fisi, Uisp, militari studenti, soci Coop e altri. Prezzi diversificati anche per skipass plurigiornalieri, per gli ospiti degli hotel del Monte Amiata, per gruppi organizzati e per scolaresche. Non resta che attendere nevicate ancora più copiose e l'apertura degli impianti di risalita. La stagione ufficiale inizia il 21 dicembre e si chiude il 22 marzo (prolungabile fino al 29 marzo con condizioni di sufficiente innevamento).