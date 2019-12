La zanzara coreana in Italia. Ecco le malattie che può portare e come si combatte

Adesso ci mancava la zanzara coreana (Aedes Koreicus). Da qualche anno in alcune regioni italiane è stato avvistato anche questo insetto. Leggermente più grande della zanzara tigre, resistente anche alle basse temperature, è capace di trasmettere i virus dell'encefalite giapponese e della filarosi, che sono pericolosi per l'uomo e per gli animali. Avvistata per la prima volta in provincia di Belluno nel 2011, la Aedes Koreicus si è rapidamente diffusa e oggi è considerata presente almeno in cinque regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Liguria. Naturalmente il timore è che possa diffondersi ulteriormente. Ester Papa, manager di Rentokil Italia, spiega che per difendersi "valgono gli stessi rimedi utilizzati nel periodo primaverile ed estivo". Quindi: "Continuare a utilizzare zanzariere e repellenti, mantenere gli spazi esterni in ordine, tagliando la vegetazione e rimuovendo l’acqua stagnante da sottovasi e secchi. D’inverno non bisogna abbassare la guardia poiché sia le uova sia le zanzare in forma adulta possono entrare in diapausa, uno stato di ibernazione che le rende inattive fino al loro risveglio nei periodi caldi". Oltre che alle dimensioni, per riconoscere la zanzara coreana occorre fare attenzione al dorso che rispetto a quella tigre non presenta la classica linea bianca. Inoltre la coreana è attiva in particolare durante le ore del giorno e riesce a colonizzare in aree collinari e montuose non raggiunte dalla zanzara tigre perché sopporta temperature fino a 10 gradi. Per la riproduzione usa i contenitori artificiali: vasi, recipienti vari, secchi, ma anche fossati e aree di acqua stagnante. L'Osservatorio di Rentokil, azienda leader in servizi di disinfestazione, sottolinea che nel corso del 2019 fino ad ora le richieste d'intervento dai mesi autunnali in poi sono aumentate del 44% rispetto all'anno scorso.