Si chiama Serena Guatta, è una mamma di 37 anni che abita nella provincia di Brescia che vive di sconti e fa la spesa (e anche le vacanze) gratis. No, la fortuna non c’entra. La sua è un’applicazione scientifica. Già ma cosa c’azzecca con Spoleto? Semplice. Nell’estrazione finale del concorso “Alimenta l’ambiente” ha vinto 10 mila euro messi in palio dalla Monini, famosa nel mondo per l’olio extra vergine d’oliva. Questa cifra Serena l’ha regalata al paese dove vive, Muscoline, per riqualificare il parco in cui porta a giocare il figlio.