Tik Tok, il video con il cavalier king. Il cane malinconico che fa impazzire il social

Can We Kiss Forever? E' uno dei pezzi di tendenza su quello che può senza dubbio essere considerato il social network dell'anno: Tik Tok. In Can We Kiss Forever ci sono oltre 4 milioni e mezzo di video, postati evidentemente da tutto il mondo. Molti quelli in cui i protagonisti sono gli animali, alcuni tenerissimi. Come questo tra un dolcissimo e malinconico cane di razza cavalier king e la sua proprietaria. Real friend il breve commento al video, capace di incassare milioni like. Le immagini sono postate da Chuch, oltre 550mila follower e una serie infinita di video con il suo cavalier king. Tik Tok è sicuramente il social più frequentato dai giovanissimi e anche per questo per motivi di sicurezza è impossibile inviare foto o video in modalità privato.

Guarda anche Salvini su Tik Tok, la strana danza del leader della Lega