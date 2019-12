Un grande successo per l’albero di Natale disegnato sull’acqua di Castiglione del Lago. Inaugurato sabato scorso, 7 dicembre, alla presenza di Rossella Brescia, del sindaco Matteo Burico e delle autorità locali, sono stati circa 7.200 gli ingressi nel week end e altri 1.350 nei primi tre giorni della settimana in corso. Si può visitare tutti i giorni dalle 16.30 alle 22,30. È particolarmente ricco il programma gratuito delle iniziative collaterali per questo fine settimana. Oltre all’animazione con tanti artisti di strada e street band per le vie del paese dalle 16.30 alle 19.30, Trasimeno Teatro organizza “Favoloso Babbo Natale” nei due pomeriggi di sabato 14 e domenica 15 dicembre con racconti animati e laboratori per bambini. Nella sala “Massimo Del Pizzo” di Palazzo della Corgna prosegue l’esposizione “Castiglione del Lego” aperta entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Nelle strade del centro storico, sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20 il “Mercatino degli hobbisti”. Sabato 14 alle 10 a Palazzo della Corgna si terrà “Agire e Fare Insieme”. Sempre sabato 14 iniziativa del Club Velico Castiglionese: alle 15.30 parte la “Christmas Sailing” una regata notturna che sfiorerà l’Albero sull’acqua regalando altre emozioni ai visitatori e ai tantissimi appassionati di foto del territorio. Domenica 15 alle 16:30 a Palazzo della Corgna inaugurazione della grande mostra dedicata a Mikhail Koulakov dal titolo “La via del guerriero” con la presentazione di Andrea Baffoni negli spazi espositivi di Lagodarte. Alle 17 nello “Spazio Box Hub” di Libri Parlanti in via Carducci l’associazione “Soggetto Donna” presenta il suo libro “Favole dal mondo”. Alle 18 “Natale in coro” promosso da Arcum e a cura della locale Schola Cantorum. Dalle 19 e per tutta la serata, alla Darsena Live in via Lungolago, la nuova associazione “TrasimenoProg” presenta “50 anni di Prog”.