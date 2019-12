L'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre, per i segni zodiacali di Sagittario, Capricorno, Pesci e Acquario.



Sagittario

Sono lieto di poter annunciare che questo è un bel venerdì, specialmente in serata. E anche sabato e domenica saranno giornate efficaci. Purtroppo, da qualche tempo la tensione si taglia con il coltello ed ecco perchè da qualche giorno vedo un calo di energia. L'umore da qualche tempo è ballerino ma dipende anche dalle persone che frequenti: sei a caccia di un equilibrio sentimentale perso. Questo fine settimana permette di capire quello che desideri davvero.



Capricorno

Se guardo bene le stelle di questo venerdì e dell'immediato futuro, ti trovo forte! Scorpione, Vergine e Toro sono segni che possono esserti vicino; mentre con Cancro, Ariete e Bilancia ci sono sempre troppe tensioni o si va d'accordo solo se ognuno decide di fare una vita a parte. Per il lavoro consiglio anche la vicinanza a un Acquario. E' tempo di riconciliazioni!



Acquario

Dicembre porta in auge la voglia di amare. E diamo spazio anche alle amicizie! Questo fine settimana potrebbe essere più piacevole per gli amici con i quali hai sempre un rapporto molto disponibile e generoso; solo ultimamente potrebbero esserci state tensioni, soprattutto in amore. Le amicizie amorose funzionano poco, la maggioranza di voi ora vuole un rapporto più stabile. Al bando storie nate con persone troppo lontane o già occupate.



Pesci

Sono giornate un po' strane, nervose. A te piacciono i ricordi ma se sono dolorosi è meglio chiuderli definitivamente in un cassetto! Occorre essere disponibili all'amore, bisogna avere la giusta volontà. Quelli che si offrono all'amore, che allargano il giro di amicizie, che vogliono avventure, in questo fine settimana potranno soddisfare qualche piacere. E per quanto riguarda i sentimenti più forti, ci sono grandi progetti per il prossimo anno!





