L'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre, per i segni zodiacali di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.



Leone

Non ci sono pianeti contrari; questo è il momento in cui sarà possibile raggiungere un obiettivo importante. Come al solito dovrai fare tutto da solo, ma anche perchè non ti fidi molto degli altri. In amore qualcuno potrà aspettarsi qualcosa di più. Ma le coppie che sono già in crisi, sempre per motivi di denaro o per colpa dei figli, ora sono tornate a discutere con frequenza.



Vergine

Le stelle sono dalla tua parte. Poi avremo un cielo migliore anche a partire dalla seconda metà di dicembre. Da questo momento in poi puoi arrivare a fare scelte che si riveleranno azzeccate! Le situazioni più valide saranno spinte da queste buone stelle. Quindi, se il tuo cuore è solo, ti consiglio di farti avanti. Una storia finita male o nata in autunno potrebbe essere in qualche modo ridiscussa. E per le coppie forti, il 2020 è un anno di matrimoni, convivenze o figli.



Bilancia

Non basare le tue scelte d'amore solo sull'aspetto esteriore. Pensando al passato potresti anche ammettere di aver commesso un errore! Intanto guardiamo questo cielo favorevole per le acquisizioni pratiche; chi ha già un lavoro avviato farà scelte importanti. Bene anche nello studio. Attenzione, invece, per chi ha due storie: probabilmente questo fine settimana sarà di obblighi e non di piacere!



Scorpione

Cerca di incontrare le persone che ami, potresti ricevere una bella notizia. Non bisogna essere pessimisti; se mentre ti sto dicendo questi pensi che nulla può cambiare nella tua vita di positivo, probabilmente sei tu che non vuoi che accada! Venere valida, Saturno attivo, Giove ottimo: ecco perchè devo spronarti all'azione! So benissimo che sei una persona molto critica nei tuoi atteggiamenti, nelle tue riflessioni, ma ci provo lo stesso!





