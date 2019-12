La procura della Repubblica di Roma ha indagato il leader della Lega, Matteo Salvini, per abuso d'ufficio. Lo riportano il Corriere della Sera e il Fatto quotidiano nell'edizione in edicola oggi. L'accusa che viene mossa a Salvini si riferisce a 35 voli di Stato. Le carte che riguardano l'ex vicepremier e ex titolare del Viminale sono state trasmesse al tribunale dei ministri, che è competente per le indagini.

Alla vicenda si era interessata anche la Corte dei Conti, che pur non riscontrando danni erariali aveva ritenuto illegittimo l'uso che era stato fatto di velivoli della polizia e dei pompieri e per questo aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. Sotto la lente sono finite infatti le coincidenze fra molti appuntamenti istituzionali di Salvini in giro per l'Italia con comizi o altre manifestazioni di partito nella stessa zona.