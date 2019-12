Usa, lettera di Natale dell'azienda ai dipendenti: nella busta rossa un regalo da 10 milioni

La lettera di Natale è di quelle che non ti aspetti. Una busta chiusa, rossa e piena di soldi. Una società immobiliare del Maryland, la St. John Properties, durante la festa di Natale, queste lettere le ha consegnate ai suoi 198 dipendenti.

La notizia, riferita da Repubblica.it, racconta che i destinatari hanno dapprima pensato fossero le classiche cartoline di auguri, ma una volta aperte ci hanno trovato un assegno. Si tratta di una somma totale da dividere che ammonta a 10 milioni di dollari. Ogni dipendente ha ricevuto una somma di denaro in base alla quantità di anni in cui ha lavorato presso l'azienda. L'importo più piccolo, 100 dollari, è andato a un neo-assunto che non aveva ancora iniziato a lavorare. Il bonus più grande è stato invece di 270 mila dollari. I dipendenti si sono detti increduli, qualcuno sotto choc.