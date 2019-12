Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo, per i primi quattro segni dello zodiaco.



Ariete

Questo weekend parte un po' affaticato, meglio fare attenzione a quel che capita in questi giorni. Non è un oroscopo difficile però con ogni probabilità sarai messo alla prova. Per fortuna in generale si può parlare di un periodo in cui si recupera l'amore. I cuori solitari, quelli che tempo fa hanno chiuso una storia, ora potrebbero avere una nuova relazione, molto intrigante.



Toro

Fine settimana in crescita, certo un conto è la giornata che può essere più o meno importante, un conto è il periodo che a mio avviso, come ho già accennato agli inizi del mese scorso, è di grandi scelte per le coppie che si vogliono bene. Purtroppo qualcuno potrebbe essere lontano dal partner per motivi vari, e allora dovrà tentare di riavvicinarsi. Ci sono periodi in cui è meglio essere piuttosto veloci nel fare, nello scegliere, nel determinare.



Gemelli

Questo fine settimana libero da Giove opposto incoraggia tutti coloro che si sono fermati da tempo. C'è stata una crisi personale, legale o lavorativa. Chi da poco ha chiuso una storia ma deve cercare di recuperare, bisogna cercare soluzioni. E oltretutto, chi non si scoraggia prima o poi potrà sfruttare questo periodo. Presto sarà possibile recuperare un discorso interrotto anche nell'ambito professionale.



Cancro

Quando dico che sarà un periodo importante da qui al prossimo anno intendo anche sollecitare all'azione le persone che vogliono davvero darsi da fare: quelli che già si sentono già sfiduciati o pensano al 2020 come ad un anno difficile senza neanche sia iniziato, si limitano da soli! Ecco perchè bisogna essere propositivi: le storie che nascono adesso, gi incontri che si fanno in questo periodo, le decisioni o i colloqui di lavoro, sono tutte cose che vedono il favore delle stelle. Bisogna rinunciare a qualche falsa certezza legata al passato!