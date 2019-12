Regina Elisabetta, il primo discorso di Natale è del 1957: lo condivide su Instagram

Il primo discorso di Natale della Regina Elisabetta è del 1957. E' stato postato sul profilo ufficiale Instagram della royal family. Si tratta di un frammento del filmato del suo primo discorso natalizio, girato nella Long Library a Sandringham nel 1957. Il video integrale si può vedere nel link della sezione “bio”. Un filmato per la prima volta trasmesso in televisione. La sovrana era sul trono da 5 anni, con la cerimonia di incoronazione avvenuta nel 1953, l'anno successivo alla morte di Giorgio VI.

Nel video Elisabetta d'Inghilterra appare elegante e disinvolta e sfoggia una collana di perle, in abito da sera. Sullo sfondo le foto del principe Carlo e della principessa Anna.

All’epoca del filmato la regina Elisabetta aveva 31 anni.

Twenty-five years later, in 1957, The Queen broadcast the first televised Christmas message.



The #QueensSpeech was delivered live from the Long Library at Sandringham, Norfolk.