Davide Vannoni è morto oggi, martedì 10 dicembre, a Torino. Se ne è andato dopo un lungo ricovero in ospedale. Era conosciuto come l’inventore” del controverso metodo Stamina. Scienziato e politico, Vannoni aveva 53 anni. Le cronache hanno parlato di lui perché nel 2007 ha sperimentato personalmente una terapia in Ucraina. Ritenuto di aver avuto degli inattesi benefici ha deciso di importare questa cura alternativa in Italia. La sua idea era che le cellule staminali (in particolare quelle di un certo tipo, dette mesenchimali) possano curare diverse malattie, specie quelle neurodegenerative. Un metodo non pubblico e bocciato negli Stati Uniti (richiesta di brevetto).

Stamina Foundation da lui fondata, è riescita a ottenere il parere favorevole di Aifa e Regione Lombardia come cura compassionevole e gratuita da somministrare presso una struttura pubblica, gli Ospedali Civili di Brescia.

La procura di Torino ha accusato Vannoni di truffare i pazienti e molte istituzioni che invece gli hanno confermato fiducia. Nessun trial clinico accettato dalla comunità scientifica internazionale ha riconosciuto l’effettiva efficacia del metodo Vannoni, ma pazienti senza altra speranza di guarigione hanno speso decine di migliaia di euro per sottoporsi alle sue cure.