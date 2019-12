Terremoto in Mugello, 236 abitanti evacuati dalle case a Barberino

Terremoto in Mugello. Ci si appresta ad affrontare la notte dopo la violenta scossa di terremoto che ha fatto riversare la gente in strada. Paura e danni, fortunatamente limitati.

A Barberino, nel centro storico, è stata comunque approntata la zona rossa. Al momento sono più di 236 i cittadini del paese che questa sera, lunedì 9 dicembre, non potranno fare rientro nelle loro abitazioni per "effettive inagibilità delle strutture", a seguito del terremoto che ha colpito la zona dell’Appennino Tosco-Emiliano. La Regione Toscana lo ha annunciato, specificando che per ospitarli, il sistema di protezione civile, in raccordo con le amministrazioni comunali di Barberino e Scarperia-San Piero, ha allestito 300 posti letto distribuiti tra la palestra della scuola media di Barberino di Mugello, in via Monsignor Giuliano Agresti, il parcheggio della Rifle in viale Matteotti a Barberino e i locali dell’autodromo del Mugello a Scarperia.