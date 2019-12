E' morta la donna di 49 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano nella mattina di sabato 7 dicembre. La passeggera di nazionalità filippina è stata ricoverata al Policlinico in stato di coma e poche ore dopo è morta. L'incidente è avvenuto tra viale Bezzi e via Marostica: sul posto sono arrivati i soccorsi per una situazione di estrema emergenza. Nel frattempo però, i carabinieri sono riusciti a trovare un video in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che a ignorare il segnale di rosso al semaforo è stato l'autista del filobus.