I diavoli bastonano i passanti. Ecco la verità sui krampus, chi sono e cosa fanno - Il video

Impazza la polemica per i video in cui si vedono i diavoli mascherati, i krampus, che bastonano e picchiano i passanti durante la festa di San Nicola, a Vipiteno. Ma cosa sono i krampus? In alcune zone d'Italia, in particolare quelle di lingua tedesca, i krampus sono i demoni che accompagnano la figura di San Nicola durante la tradizionale sfilata. Krampus, infatti, stando alla mitologia cristiana era il servitore del santo, un diavolo combattuto e vinto e per questo costretto a servire. Le sfilate sono eventi tradizionali che si svolgono in diverse città e paesi tra l'Austria, la Germania, l'Italia del nord est, ma anche altre nazioni europee. In Italia la festa, che cade il 5 dicembre, viene celebrata in particolare nell'arco alpino e termina con una sfilata in cui dopo la figura di San Nicola che distribuisce dolci e doni, arrivano i krampus armati di fruste e inferociti. Manifestazioni importanti si tengono a Bressanone, Brunico, Dobbiaco, Campo Tures, Merano, in Val di Fassa, Sesto e in altri centri. Le polemiche si sono sollevate per alcune immagini relative alla sfilata di Vipiteno in cui si vedono i diavoli mascherati scagliarsi contro i passanti. Gli stessi krampus hanno replicato che non si è trattato di violenze gratuite e tanto meno legate al razzismo, ma che le persone bastonate erano amici e conoscenti.

Nelle immagini che pubblichiamo una delle tradizionali sfilate svolta nel 2017 a Pozza di Fassa.