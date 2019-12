Bonus tv dal 18 dicembre, a chi spetta e come si ottiene. Sconto da 50 euro per la nuova televisione

Arriva anche il bonus per il televisore. Un contributo economico per chi decide di cambiare la televisione. Per passare alla nuova tecnologia Dvb T2, infatti, oppure a quelli che saranno i nuovi decoder per il digitale, il governo ha destinato 25 milioni per le famiglie. Dal 18 dicembre 2019, sarà possibile di usufruire di uno sconto di 50 euro per l'acquisto della tv. Un bonus switch-off per dare una mano alle famiglie che saranno obbligate entro il primo luglio 2022 a dotarsi dei nuovi apparecchi oppure del decoder per quelli attuali. Dal primo luglio 2022, infatti, tutti gli apparecchi che utilizzano la tecnologia Dvb T1 non riusciranno più a ricevere il segnale. Questo per il passaggio obbligatorio al digitale terrestre 2.0. Alle famiglie con reddito Isee che non supera i 20mila euro spetta il contributo di 50. Per ottenere il contributo è necessario essere residenti in Italia, avere un reddito Isee che non supera i 20mila euro. Soltanto un utente ogni nucleo familiare può ottenere il contributo. Per avere lo sconto va presentata al venditore l'autocertificazione in cui si dichiara che la famiglia rientra nella soglia di reddito stabilita. Sul sito del Mise è stato pubblicato un modello di domanda per il bonus.

