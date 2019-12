Evento al Trasimeno. Castiglione del lago ha il suo albero più grande del mondo sull’acqua. Alle 17 di oggi, sabato 7 dicembre, una emozionata Rossella Brescia ha premuto il pulsante che ha reso visibile il grande lavoro compiuto dai tanti che hanno creduto nel sogno, un po’ folle come dicono loro stessi, dell’associazione Eventi Castiglione del lago.

Per approfondire leggi anche: GUARDA il video dei preparativi, immagini col drone

L’accensione dell’albero che che si candida ad entrare nel Guinness dei Primati è avvenuta alla presenza di migliaia di persone degli amministratori e di rappresentanti politici.

“In questo ultimo mese – commenta il sindaco Matteo Burico - ho visto tanta gente con un ritrovato entusiasmo, che crede in quello che fa e questo mi fa sperare in un futuro migliore. Eventi Castiglione è nata da pochi anni ma ha già inciso moltissimo tra i cittadini. Per adottare una lampadina si sono scatenati tutti e in poche settimane sono quasi finite: abbiamo ricreato una comunità e Castiglione del Lago aveva bisogno proprio di questo”.

L’albero sarà visibile tutte le sere fino al 6 gennaio.