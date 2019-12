Manovra: mutui casa, tasse su plastica e zucchero, borse di studio. Decisioni del governo ed effetti sui soldi

L'accordo raggiunto dalla maggioranza di governo nel vertice notturno del 6 dicembre fa scattare una serie di scadenze per cittadini e aziende. Vediamo quali. Plastica: la tassa entrerà in vigore a giugno. Costerà 50 centesimi al chilo e non un euro come era stato ipotizzato inizialmente. Sugar tax: la misura partirà il primo ottobre per dare modo alle aziende di riformulare le line produttive ed elaborare strategie imprenditoriali. Tassa sulla fortuna: il governo interverrà sul gioco d'azzardo per reperire risorse, 15% di imposizione sulle vincite sopra i 25 euro. Bonus bebè: diventa universale coprendo il 90% dei nuclei familiari. Inoltre 400 euro per le donne che a causa di patologie non possono allattare naturalmente. Mutuo prima casa: le famiglie in difficoltà potranno rinegoziare il mutuo. Borse per specializzandi medicina: l'intenzione del governo è di portarle a 1.500 o 2.000, ma occorrono 25 milioni da cercare. Aumento Ires: ristretta la platea dei concessionari ai quali si applicherà. Per ora riguarderà solo quelli dei trasporti.