Fabrizio Corona fuori dal carcere: sconterà la pena in istituto di cura

Fabrizio Corona è stato trasferito dal carcere a un istituto di cura vicino a Monza. Lo ha stabilito il giudice di sorveglianza con una decisione «umanitaria», come ha confermato l’avvocato Antonella Calcaterra, che assiste Corona al fianco del suo storico legale, l’avvocato Ivano Chiesa. In questo modo Corona potrà scontare la sua pena durante le cure.

L’ex re dei paparazzi, in carcere dal marzo 2019, ha ottenuto dal giudice di sorveglianza un «differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria» in una struttura dalla quale non potrà allontanarsi in quanto è il luogo nel quale proseguirà a scontare la sua condanna durante le cure. Come scrive il Corriere della Sera, Corona soffre di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi.