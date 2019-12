"Alessandro Borghese - 4 ristoranti": tutti i vincitori della quinta edizione

Si è da poco conclusa la quinta stagione di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" - a cui vanno aggiunte le due edizioni estive - che ha portato il noto chef e conduttore in giro per l'Italia, con alcune puntate anche all'estero. In attesa della sesta edizione del programma, tra i più seguiti del palinsesto televisivo del suo genere, ecco tutti i vincitori di quest'ultima edizione.



Milano: Miglior cenone di Capodanno in un ristorante straniero "Veranda"

Delta del Po: Miglior ristorante di cucina di laguna del Delta del Po veneto "Osteria Arcadia"

Cagliari: Miglior ristorante di nuova generazione di Cagliari "Josto"

Monferrato: Miglior menù degustazione del Monferrato "Cascina Faletta"

Castelli Romani: Miglior fraschetta "Hosteria La Fraschetta"

Riviera dei Fiori: Miglior ristorante a conduzione familiare "Da Ü Titti"

Provincia di Cremona: Miglior ristorante di cucina di campagna "Cascina Breda De' Bugni"

Hong Kong: Miglior ristorante italiano ad Hong Kong "Dine Art"

Gargano: Miglior ristorante di pesce di Gargano "Al Trabucco Da Mimì"

Franciacorta: Miglior ristorante con degustazione bollicine "Cadebasi"

Parco regionale Riviera di Ulisse: Miglior ristorante gestito da marito e moglie "Ricciola Saracena"

Palermo: Miglior ristorante street food della città "Dainotti's"

Isola d'Elba: Miglior ristorante in una baia "Le Viste"

Firenze: Miglior ristorante storico di Firenze "Trattoria Mario"