Si moltiplicano in tutta Italia le segnalazioni relative a una delle ultime tecniche usate dai ladri prima di effettuare furti negli appartamenti o nelle abitazioni. I malintenzionati, infatti, usano spesso delle graffette o spirali metalliche che infilano nelle porte e nei portoni di ingresso. Un po' come fanno i vigilantes con i bigliettini, infatti, se ripassando dopo qualche giorno i piccoli oggetti metallici, incastrati a forza nella fessura tra la porta e lo stipite sono ancora al loro posto, vuol dire che la porta non è mai stata aperta e che quindi l'abitazione è vuota. Un segnale inequivocabile che, in quel caso, si può agire con maggiore tranquillità, dedicandosi all'apertura delle serrature, spesso nei modi riportati nei video a fondo pagina.

