Sono morti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra. Marito e moglie, dopo una vita insieme, sono morti nello stesso luogo e in una manciata di minuti.

Marcello e Giovanna Innocenti di Montale in provincia di Pistoia se ne sono andati insieme, così come avevano vissuto. Lei, 86 anni, ha accusato un infarto mentre era in ambulanza per accompagnare il marito in ospedale, dove avrebbe dovuto essere operato a una gamba. Poi lui, di 87 anni, sotto coch per aver visto esanime la moglie, si è sentito male ed è morto.

Sono morti così i coniugi - come riporta La Nazione - in due camere dell'ospedale San Jacopo. Al figlio Giacomo - come riferito - dare l'ultimo saluto a entrambi i genitori in un unico funerale.