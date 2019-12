L'oroscopo di Paolo Fox di sabato 7 dicembre: le previsioni di tutti i segni

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di sabato 7 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.



Ariete

Anche questa sabato vede la Luna nel tuo segno. Possiamo parlare di un fine settimana in cui avrai voglia di metterti alla prova in qualcosa di nuovo; insomma un viaggio, una situazione divertente, un incontro con gli amici, qualcosa che ti faccia divertire. Ecco quello di cui hai bisogno. Per quanto riguarda l'amore, puoi pretendere molto dalle persone che hai intorno e soprattutto, ovviamente, da chi ti interessa, specie se appartiene al segno del Leone, Sagittario o Gemelli.



Toro

La quotidianità ti sta regalando troppo stress, ecco perchè in questo sabato bisogna cercare di sollevare gli animi; questo fine settimana potrebbe essere divertente se trascorso fuori porta, organizzando un piccolo viaggio. Grazie al sostegno della Luna ritroverai una grande capacità di stare in mezzo agli altri. In amore risolverai un problema, una situazione sulla quale stavi rimuginando da tempo. Con Toro, Cancro, Vergine e Capricorno hai maggiore successo.



Gemelli

Ricordo sempre che il tuo è un oroscopo in crescita positiva e non è escluso che proprio nel corso delle prossime giornate tu possa realizzare un sogno. Devi portare avanti le opportunità migliori; evita ogni tipo di polemica e questa sera lasciati andare all'amore. E' un consiglio che voglio dare soprattutto a chi ha un sentimento valido. Per chi è solo, in questo momento sarà certamente meno faticoso trovare una persona.



Cancro

Ancora un po' di fastidio per colpa della dissonanza della Luna, bisogna cercare di stare attenti ed evitare contrasti, soprattutto se intendi recuperare un po' di armonia. E' da qualche giorno che non ti senti in perfetta forma e devi cercare di ritrovare un po' di buon umore. Nell'ambito del lavoro non renderai al massimo, ma se questo fine settimana lo trascorrerai prevalentemente in casa cerca di non discutere con i familiari. Anche in amore, come per quanto riguarda tutta la sfera dei sentimenti, questa Luna può creare difficoltà; probabilmente vorrei startene un po' più per conto tuo.



Leone

In questo weekend avrai veramente una grande energia positiva: avrai l'opportunità di vivere un costruttivo scambio di idee con una persona che ti interessa davvero, così potrai anche riuscire a chiarire una situazione a cui tieni. Evita ogni tipo di polemica. E soprattutto se sei solo, guardati attorno, perchè questo sabato è davvero particolare, soprattutto se hai modo di uscire, vedere gente, andare in discoteca, divertirti. Puoi fare incontri molto interessanti.



Vergine

Saturno e Giove in un transito molto valido ti aiutano nel portare avanti le tue esigenze di carattere professionale. Ogni segreto potrà essere svelato, si prospetta l'arrivo di un avanzamento di carriera! Questa seconda metà del mese ti regalerà più forza. Per l'amore, puoi portare avanti tutti i tuoi progetti, ma attenzione a questa Venere che già da qualche settimana ti sta facendo riflettere su quello che vivi. Forse non sei del tutto soddisfatto o, come abbiamo già detto, il partner sembra più lontano, distaccato e questo potrebbe farti soffrire. Cerca di capire cosa sta accadendo.



Bilancia

In questo sabato la Luna è opposta, ecco perchè ci sono troppe responsabilità, forse troppa tensione, Se vuoi vivere un momento di particolare emotività con le persone che ti circondano, aspetta domenica. Questa sera in amore bisogna evitare di farsi il sangue amaro; ricordo, infatti, che già da domenica ti sentirai meglio, ma questa sera avrai un umore non proprio favorevole. Magari certe affermazioni della persona che ami potrebbero non andarti del tutto a genio.



Scorpione

Bisogna cercare di limitare i danni della tua troppa voglia di parlare, discutere e magari anche di essere troppo onesto nei tuoi sentimenti. Cerca di tenere le cose per te, cerca di far parlare gli altri per capire quello che pensano davvero. Per quanto riguarda l'amore, anche se le giornate più coinvolgenti saranno legate alla fine del mese, in questo sabato potrai comunque darti da fare. Con Capricorno e Pesci le situazioni più mature e importanti.



Sagittario

Un sabato in cui potrai risolvere problemi e trascorrere una serata diversa in compagnia delle persone che ti piacciono. Con lo stesso spirito ti invito a trascorrere il tempo dell'amore dove prevediamo schiarite, soprattutto se hai avuto problemi tra mercoledì e giovedì. Sorprendete il risveglio della passionalità: sono giornate molto valide se vuoi incontrare una persona, portare avanti il tuo discorso d'amore, insomma, per dare il massimo!



Capricorno

Ancora un po' di tensione. Non lasciare che i contrattempi ti abbattano: stai trascinando questa fatica fisica e con ogni probabilità stai riversando questa tensione nervosa sulle persone che ti circondano. Doppia prudenza se hai a che fare con Ariete e Bilancia. Avrai voglia di dimostrare al mondo ciò che di diverso c'è in te, ma non bisogna calcare troppo la mano, e soprattutto, non essere troppo intransigente. In amore, rimanda qualsiasi tipo di azione repentina: nel corso della serata evita di farti coinvolgere in qualche tensione di troppo.



Acquario

In questo sabato potrai divertirti con chi desideri, ma non dimenticare qualche situazione lavorativa. Purtroppo sei stanco e devi al più presto staccare la spina, prendere tempo anche per decidere cosa vuoi fare nel tuo immediato futuro. Per quanto riguarda l'amore c'è aria di cambiamenti: la serata ti regala l'energia necessaria per chiarire molte situazioni ambigue e per cercare di avvicinarti a una persona che ti piace. Stasera avrai un fascino molto potente!



Pesci

Potrai fidarti più della persona che ami e delle persone che hai attorno. Hai davvero voglia di fare tante cose e, con ogni probabilità, questa sarà una giornata da vivere al massimo, anche perchè ti permetterà di fare molto. In amore, stai attraversando un periodo di cambiamento, forse stressante, ma bisogna resistere! Solo i rapporti che hanno conosciuto momenti difficili possono essere seriamente in crisi, ma per tutti gli altri prevedo un momento di verifica. Ciò non toglie che la serata è comunque passionale e ti permette di dimenticare qualche tensione degli ultimi tempi.