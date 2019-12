Bollo auto, rivoluzione nel pagamento: cosa cambia dal primo gennaio

Rivoluzione nel pagamento del bollo auto. A partire dal 1° gennaio 2020 infatti, il bollo auto si pagherà "esclusivamente" attraverso il sistema di pagamenti elettronici di PagoPa. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze della Camera.

Come spiega Il Sole 24 Ore, "nella maggior parte dei casi era già così da quest’anno e ora si chiude il canale che le agenzie di pratiche auto conservavano tuttora per i pagamenti su veicoli intestati a residenti in altre regioni, inizialmente esclusi da PagoPA. Ora che in questo circuito sono stati integrati i pagamenti di questo tipo, non c’è più ragione di mantenere il canale alternativo".