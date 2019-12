Giovane inventa app che trasforma iPhone in iPod

Studente di 23 anni negli Usa ha inventato un'app che trasforma l'iPhone in un vecchio iPod Classic: lui è un giovane sviluppatore con la nostalgia per uno dei prodotti che ha reso grande Apple e che consentiva un ascolto della musica in modo rivoluzionario, con una ghiera per navigare nella libreria. Il nome dello sviluppatore è Elvin Hu e da studente 23enne della Cooper Union College di New York City lavorando ad un progetto studentesco si è inventato tutto ciò. L'anteprima del funzionamento dell'applicazione è stato già mostrato sul suo profilo di Twitter e in poche ore ha fatto il giro del mondo riscuotendo unanimi apprezzamenti. Tra questi, Tony Fadell, ideatore e padre dell'iPod Classic che ha detto come l'invenzione di Elvin sia "un bel ritorno al passato". Lo stesso Elvin ha detto di essere "sempre stato un fan dei prodotti Apple sin da quando ero un bambino. Prima che la mia famiglia potesse permettersene uno, disegnavo il layout dell'interfaccia utente di iPhone sui coperchi delle scatole di Ferrero Rocher. I loro prodotti hanno fortemente influenzato la mia decisione di scegliere quella del design come carriera universitaria".

