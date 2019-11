Il mistero dell'uomo senza memoria che vive al pronto soccorso del policlinico

E’ un mistero che ha colpito l’opinione pubblica italiana, quella dell’uomo smemorato di cui non si conosce l’identità e che si trova ricoverato al Policlinico Casilino di Roma dall’agosto del 2018 a seguito di una crisi epilettica. La storia è stata resa nota dal Corriere della Sera che racconta come l’uomo, di età tra i 50 e i 60 anni, parli in modo incomprensibile e non sia in grado di fornire elementi utili a risalire alla sua identità. E’ un vero proprio mistero, quello di Igor Zoklov, nome presunto ma non confermato da documenti, che non si riesce a sciogliere. Di lui aveva parlato anche "Chi l'ha visto?", diffondendo la sua foto pure in alcuni programmi televisivi dell'Est come in Ucraina e Moldavia. Ma nessuno si è fatto avanti e Igor continua a vivere nel pronto soccorso del policlinico, in uno spazio ormai fisso accanto alle persone che arrivano al Policlinico. Il Corsera riferisce che a maggio l’uomo è stato accompagnato in tribunale per testimoniare davanti al giudice civile e richiedere l’assegnazione di un amministratore di sostegno. Attualmente a suo sostegno arrivano anche i volontari della comunità di Sant'Egidio. A 15 mesi dal giorno in cui arrivò in stato di epilessia, Igor è ancora lì con un futuro da decifrare.