Piatto di Sant'Antonio, svelato il programma

Svelato il programma del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020, in programma il 19 gennaio 2020. I Priori Serventi 2020 (Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini) hanno presentato il dipinto della manifestazione, il piatto in ceramica, oltre al santino, alla litografia e al medaglione ufficiali dell’edizione 2020 del Piatto, la bottiglia del vino del Piatto di Sant’Antonio 2020 e l’etichetta, e il programma degli eventi. Tra questi, il 23 novembre la partecipazione, insieme all’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, al Premio storico letterario Guido Discepoli. Il primo dicembre, l’inaugurazione della mostra, anch’essa realizzata in collaborazione con l’associazione, “I Presepi delle Regioni” al Palazzetto del Capitano del Perdono (si concluderà il 19 gennaio 2020), mentre il 15 dicembre è la volta del convegno “Sant’Antonio Abate e la civiltà contadina”, con la presentazione del giornalino dei Priori e la tradizionale fagiolata. Passate le festività natalizie, il 6 gennaio è la volta di “Arriva la Befana”, seguita l’8 gennaio dall’apertura dell’Osteria dei Priori nei locali del Palazzetto del Capitano del Perdono e della Taverna dei Priori nell’area antistante l’Hotel Villa Raffaello. Il 10 gennaio è la volta della Cena tipica ottocentesca nella Taverna dei Priori con protagonisti i Rioni de “J’Angeli 800 Palio del Cupolone”; del Campo, Fornaci e Ponte Rosso presenteranno il tema delle scene per l’edizione 2020. L’11 gennaio nuova cena, stavolta di gala e per scopi benefici, dal titolo I colori della solidarietà. Dal 17 gennaio si entra poi nel vivo con la Festa di Sant’Antonio, con l’investitura dei Priorini, il Piatto nelle scuole, il Focaraccio a cura dei Priori 2021 che saranno cacciati nella tradizionale cena in taverna del 17 gennaio sera. Il 18 gennaio arriveranno le delegazioni di Vibonati e Concamarise, mentre il 19 gennaio è il giorno clou del Piatto di Sant’Antonio: quest’anno il programma vede protagonista la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, protagonista della processione pre e post messa. Dopo la consumazione del tradizionale Piatto di Sant’Antonio nei ristoranti aderenti, il gran finale della giornata del 19 gennaio sarà con lo spettacolo al Lyrick della scuola elementare e l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria 2020.