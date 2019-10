Barillari, M5S: "Con quali criteri è stato scelto Bianconi?"

"Vorrei sapere con quali criteri è stata scelta questa persona". È il commento di Davide Barillari, consigliere del Lazio per il Movimento 5 Stelle e leader del gruppo degli "scettici" grillini al caso di Vincenzo Bianconi, candidato alla presidenza in Umbria per Pd e M5S. Il gruppo alberghiero di Vincenzo Bianconi ha ottenuto finanziamenti da quasi sei milioni di euro per due alberghi nella ricostruzione post sisma di Norcia: gli unici due con le pratiche approvate su tre domande per gli alberghi presentate a Norcia, stando a quanto riferito dal sindaco Nicola Alemanno nel consiglio comunale il 30 settembre. Ci sono poi circa tre milioni per gare di servizi mensa e trasporti. Bianconi ha replicato che "le prime strutture ricettive finanziate e ricostruite dopo il sisma sono stati gli alberghi di Cascia a partire da Monte Meraviglia della famiglia Magrelli, e poi l’Élite. Su Norcia la prima struttura ricostruita è stata la Locanda dei Fenari a Castelluccio e poi Il Casale degli Amici a Norcia".