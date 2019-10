Sommelier Ais, 170 neo diplomati

In Umbria, 170 associati Ais, hanno conseguito il diploma di sommelier. La promozione, per i nuovi comunicatori del vino, è arrivata dopo aver superato una prova d’esame al termine di un lungo percorso strutturato su tre livelli. La consegna dei diplomi, in due tappe: prima a Trento, poi a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena.

Con i neo-diplomati sommelier, presenti il presidente dell’associazione regionale, Sandro Camilli, i delegati dell’associazione (Perugia, Terni, Città di Castello, Gubbio, Montefalco-Spoleto, Assisi-Nocera Umbra, Todi) e tutto lo staff.

“Non solo un viaggio verso due delle zone d’Italia più vocate alla produzione del vino - dice il presidente Sandro Camilli -, ma anche un momento di incontro, di degustazione in cantine storiche come Ricasoli, Ferrari e Pojer e Sandri, di scoperta di gusti unici, grazie alle visite in provincia di Reggio Emilia ad un caseificio di Parmigiano Reggiano e ad una vecchia acetaia di aceto balsamico. Comunicare il vino - continua Camilli- si trasforma ad oggi via via in una sfida. Diventa sempre più importante farlo prestando attenzione alla qualità e all’innovazione”.

I 170 neodiplomati sommelier umbri sono carichi di responsabilità. “Un traguardo importante - aggiunge il presidente di Ais Umbria, Sandro Camilli - che non deve essere considerato come un punto di arrivo, ma di partenza, uno stimolo a continuare nella propria formazione professionale e nello studio della cultura del vino. Avere l’onore di indossare il tastevin – prosegue Camilli - simbolo dell’Ais, dovrà renderli orgogliosi e al contempo non farli rinunciare all’umiltà”. Un sommelier è un comunicatore dell’enogastronomia, italiana e internazionale, e Ais (Associazione Italiana Sommelier), dal 1965 è impegnata nella formazione, l’informazione, l’aggiornamento e l’approfondimento culturale degli aspiranti sommelier e di coloro che, già entrati a pieno titolo in Ais, desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale enogastronomico. Ogni semestre Ais Umbria organizza dei corsi di formazione professionale per sommelier, in ogni sua delegazione, divisi per area geografica e livello di approfondimento. “Proprio con ottobre - specifica Ais Umbria - partono i nuovi corsi dei primi livelli (Perugia, Terni, Amelia, Gubbio e Città di Castello), insieme ai secondi e ai terzi livelli (info www.aisumbria.it)”.



I nuovi sommelier



I nomi dei nuovi sommelier di Ais Umbria: Lorenzo Lavoratori; Marco Maranghi; Beatrice Meli; Giacomo Rettori; Yuri Scarabattoli; Sara Sinibaldi; Alessia Chiriatti; Alessandro Benedetti; Filippo Benedetti Valentini; Lucia Bindella; Tania Bordoni; Giorgia Degli Esposti; Alessandro Guglielmi; Ilaria Fabiani; Giuseppe Angelini; Laura Antonelli; Giovanni Bazzoffia; Hongfei Chen; Giulio Costantini; Elena Di Vaia; Roberto Diano; Giulia Fondacci; Alessandro Germini; Simone Gianangeli; Antonino Giordano; Natalia Kubica; Vittorio Le Pera; Francesco Maria Malara; Marco Maragno; Romolo Mellini; Michele Menicucci; Michele Ortenzi; Gabriele Pierucci; Silvia Porfiri; Lorenzo Riommi; Francesco Santocchia; Beatrice Vergari; Elena Vescarelli; Sara Orlandi; Firas Salloum; Cristina Anzideo; Maria Cristina Austoni; Mattia Battaglini; Giulia Belloni; Chiara Brustenga; Giulia Celeschi; Patrizia Cenci; Mirco Cipressini; Leonardo Corgna; Antonio De Leonibus; Maria Cristina Doveri; Alberto Maria Gambelli; Verena Maria Malecore; Arnaldo Gambelli; Massimiliano Morucci; Andrea Natalicchi; Ritvan Rrpaj; Manuela Tiberi; Massimo Tolmino; Lilia Zaccagno; Serena Antonini; Leonardo Avola; Serena Baldini; Alessia Casarelli; Martina Cinti; Samanta Ciucci; Riccardo Cossu; Mirko Delli Poggi; Elia Falsaperna; Fabio Marrocolo; S. Marlyn Loredana Pachano; Lorenzo Pietrella; Nicola Sansotta; Gabriele Vagnucci; Giovanna Maria Zappitello; Simone Di Giorgio; Leonardo Battistini; Mario Bruno; Andrea Celesti; Valentino Ciri; Moreno Fratini; Alessandra Martini; Stefano Minni; Maurizio Riommi; Nicola Terenzi; Michele Ceccaccio; Gianfranco Chieruzzi; Stefano Eroli; Erika Iacobelli; Ilaria Jacobelli; Tiziana Mari; Jessica Monesi; Luca Nicolamme; Andrea Pernazza; Luca Pernazza; Luca Pompei; Silvia Posati; Roberto Quadraccia; Raffaele Saltimbanco; Marco Scarponi; Chiara Valeri; Giorgio Vecchiarelli; Linda Venanzi; Enrico Villani; Daniela Bianchini; Lucia Bianchini; Monica Biscioli; Lorena Casini; Enzo Cozzari; Luigi Crastus; Francesco Ercolanelli; Leonardo Francini; Giovanna Garinei; Gabriella Guerrieri; Daniele Marzi; Alessio Nardi; Elisa Onorato; Ermanno Pareggiani; Sonia Picchi; Giovanni Pieroni; Leonardo Piervitali; Isabella Pitotti; Claudia Raini; Riccardo Rebiscini; Tiziano Rosadoni; Paolo Santolini; Alessio Agostinelli; Romina Bei; Giacomo Cacciamani; Giorgio Francesco Gambini; Alessandro Ghigi; Alessandro Ingrosso; Alessandro Manuelli; Gabriele Mariucci; Tamara Martinelli; Maria Ersilia Menghini; Michele Menichetti; Francesco Minelli; Jacopo Muolo; Delia Panfiloiu; Artan Papa; Sebastiano Parboni; Sauro Radicchi; Gabriele Tironzelli; Simona Allegretti; Anna Stella Carollo; Lorenzo Ciorba; Sonia Covarino; Pietro Del Fiacco; Davide Feliziani; Melissa Filippucci; Carla Fioravanti; Patrizia Gregori; Arianna Francesca Longhi; Tiziana Menestò; Federico Millesimi; Matteo Natalotti; Victor Paul Pennarts; Marco Piacenti; Valeria Piermaria; Daria Rapallini; Simone Rellini; Alessia Ridolfi; Beatrice Rondoni; Carlo Rossi; Alessandro Sani; Francesca Tinti; Mario Francesco Vena.

Federico Sciurpa