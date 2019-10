Serata di ricordi per i “giovanotti” classe 1949 di Passignano sul Trasimeno che si sono ritrovati dopo tanti anni per ripercorrere insieme racconti e ricordi del passato e per fare progetti sul futuro. Tra i promotori anche l’ex-sindaco della cittadina lacustre Ermanno Rossi. In 36 si sono rincontrati per una giornata di festa tra amici.