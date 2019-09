Rubicondi: "Lavoro, ricostruzione e verde"

Settemila voti alle ultime Europee. Il partito comunista corre per le Regionali con il candidato Rossano Rubicondi.

Rubicondi, perché ha deciso di candidarsi?

“Me lo ha chiesto il partito comunista. Durante la battaglia contro Concorsopoli e dopo la mia fuoriuscita dalla Cgil mi hanno visto come la persona giusta per tenere botta contro le armate del Pd e della Lega”.

Qual è la sua ricetta per rilanciare la regione?

“Lavoro di qualità, ricostruzione e sanità. È ora di smetterla di gettare i soldi della Regione nel cestino, con tirocini e Garanzia giovani: basta lavori sottopagati, per giovani sfruttati a norma di legge con stipendi da fame. Se saremo eletti non daremo soldi a tutte le aziende, ma solo a quelle che li meritano: che rispettano i contratti, dove non si verificano infortuni, in cui i sindacati non sono ostracizzati”.

Rubicondi, come si crea lavoro?

“Penso al piano regionale che era stato un cavallo di battaglia della Cgil per creare ‘lavoro buono’. Faccio un esempio: nei giorni scorsi a Monteleone è bastata una pioggia battente per creare danni ingenti. C’è un territorio da salvaguardare e per questo c’è da rilanciare l’Agenzia forestale regionale che, attraverso l'assunzione di personale, va rinforzata per salvaguardare il territorio. Ormai non ci sono più i contadini a fare manutenzione”.

Parliamo di ricostruzione.

“Una situazione vergognosa con un rimpallo di responsabilità tra Regione, Commissario e Stato. Non è stato fatto nulla in tre anni: è questo il marchio della vergogna che si porteranno sempre dietro”.

Ha lasciato la Cgil dopo l’esplosione di Concorsopoli: come può cambiare passo la sanità?

“Facciamo un’azienda unica: tagliamo figure apicali e dirigenti e assumiamo i mille lavoratori che servono, fra medici, infermieri e Oss. I concorsi, se irregolari, vanno annullati e rifatti. Mi chiedo perché gli operatori socio-sanitari, nonostante la graduatoria a scorrimento, continuino a essere assunti a tempo determinato. Magari chi è in graduatoria non risponde ad alcuni criteri politici…”

Come comunisti quanto siete preoccupati della Lega che traina il centrodestra?

“Va combattuta sui temi concreti. Ma c’è un’altra questione: abbiamo una delle leggi elettorali regionali meno rappresentative della volontà popolare. Chi prende il 25% - 30% dei voti prenderà il 60% dei seggi: altro che legge truffa. E chi l’ha fatta? Chi ha governato fino ad ora in accordo con l'opposizione di centrodestra”.

Del travaglio del centrosinistra cosa pensa?

“Una pantomima. La mia solidarietà umana va a Fora. Ne hanno trovato uno quasi a tempo scaduto: non importa se in passato ha appoggiato il centrodestra. Importa solo ritrovarsi sotto il finto richiamo del civismo”.

Che risultato si aspetta per la vostra lista?

“La nostra coerenza pagherà e sapremo conquistare anche molti voti, anche tra i delusi dei 5 stelle. Sono convinto che tanta gente si ritroverà nella mia candidatura, che va oltre il partito”.

Patrizia Antolini