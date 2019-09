Tra gli aspiranti dirigenti dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) c’è chi potrebbe non fermarsi davanti alla parola “respinto” pronunciato dalla commissione e chiedere l’accesso agli atti del concorso appena chiuso. Per fare chiarezza il presidente di commissione, Mario Ruggieri, segretario generale del Comune Spoleto, ripercorre i fatti che hanno portato a chiudere la gara senza assegnare il posto a tempo indeterminato da dirigente economico finanziario e conclude: "Saremmo stati ben contenti di arrivare a un risultato diverso all’orale, rendendoci conto della procedura in atto e dei costi che comporta, ma in tutta coscienza non ritenevamo che il grado di preparazione dei candidati fosse all’altezza di un compito delicato come quello di un dirigente economico finanziario di un ente".

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 27 settembre 2019