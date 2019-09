Tutti bocciati al concorso per un posto da dirigente

Tutti i 14 candidati (gli ammessi erano 51) che si sono presentati a sostenere il concorso per un posto da dirigente economico-finanziario dell'Agenzia per il diritto allo studio dell'Umbria sono stati bocciati. Le prove scritte sono state sostenute il 10 e l'11 settembre e all'atto della correzione degli eleborati per procedere all'ammissione agli orali la commissione ha dovuto constatare che tutti i partecipanti al concorso per un posto a tempo indeterminato non avevano superato la soglia minima. Non è escluso che da qui ai prossimi 60 giorni vengano presentati ricorsi o richieste di accesso agli atti da parte dei candidati bocciati.



